Crippa: "L'ANM sta diventando la Cgil?". Caso gioielliere, affondo leghista

"Ma quali invettive? Ho il diritto di esprimere la mia opinione"



"Secondo me è legittima difesa perché c'è il grave turbamento. Quando una persona subisce una rapina in quel modo non ci sono dubbi. Spero che si faccia una perizia per dimostrare il grave turbamento previsto dalla legge". Così il vice-segretario della Lega Andrea Crippa ad Affaritaliani.it sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato per l'uccisione di due rapinatori a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. "E' incredibile che abbia la stessa condanna di un camorrista, non si possono paragonare i due casi".