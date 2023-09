Crosetto riceve Vannacci, il generale: "Soddisfatto, il mio libro va avanti"

Crosetto riceve Vannacci: il colloquio

Faccia a faccia tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il generale Vannacci, finito nel vortice del circolo mediatico dopo la pubblicazione del suo libro "Il Mondo al Contrario". Ma sui contenuti del colloquio il riserbo resta assoluto: il generale Roberto Vannacci si trincera dietro poche parole. "Sono estremamente soddisfatto dell'incontro e del fatto che il ministro abbia accettato di ricevermi. Del resto come è già noto sono stato io a chiederlo", ha dichiarato il generale Vannacci al termine dell'incontro con Crosetto. "Di cosa ho discusso con il ministro Crosetto? Non ho assolutamente intenzione di riferire gli argomenti trattati", si limita a dire all'Adnkronos l'alto ufficiale protagonista di infuocate polemiche. "Penso che tutto quello che ci sia da sapere sia stato incluso nella comunicazione del Ministero e io non ho altro da aggiungere in merito".