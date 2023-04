Csm, a Fdi non piace la gestione Pinelli (Lega). Via la "settimana bianca"

Csm, tensioni tra Fdi e Lega: nel mirino il vicepresidente Pinelli

Tensioni nel Csm a soli tre mesi dalla nomina del vicepresidente in quota Lega Fabio Pinelli. "Cerchiamo di essere credibili, trasparenti, mai obliqui nell'interesse del Paese", aveva detto subito dopo l'elezione. Aggiungendo: "Orienterò ogni mio comportamento nell'interesse del Paese con la guida e il faro del presidente della Repubblica. Dovrò garantire ascolto anche a chi non mi ha votato, perché il comportamento del Csm sia orientato sempre verso scelta condivise, meditate". Ma le cose - si legge sul Foglio - non sembrano andare proprio così. La logica aziendalista del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura genera tensioni all'interno dell'organo di autogoverno delle toghe. A essere irritati sono soprattutto i laici di Fratelli d'Italia.

Si stanno vivendo giorni di tensione al Consiglio superiore della magistratura. La ragione, almeno apparente, - prosegue il Foglio - riguarda la programmazione dei lavori dei prossimi mesi. Appena eletto come vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli (laico in quota Lega) ha infatti deciso di imprimere una svolta alla nuova consiliatura, nata con diversi mesi di ritardo a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, cancellando la "settimana bianca", cioè l’ultima settimana del mese in cui per tradizione il Consiglio superiore è fermo e non ci sono attività nelle commissioni o nel plenum. Da febbraio, per tre mesi, il calendario dei lavori è stato riprogrammato includendo l’ultima settimana del mese, così da recuperare parte degli arretrati accumulati dal Csm. Mossa che non è piaciuta ad alcuni membri e ha innescato lo scontro. Oggi è previsto il voto sulla riforma del Csm in Commissione Giustizia e non si escludono sorprese viste le premesse.