Csx, a Bari campo largo nel caos: il sindaco Leccese revoca l'assesore Diomede (M5s)

A Bari campo largo nel caos: che cosa sta succedendo

Il sindaco di Bari Vito Leccese ha revocato la delega a Raffaele Diomede (M5s) quale assessore ai Controlli, alla Legalità, alla Trasparenza e all'Antimafia sociale. La decisione dopo la spaccatura interna al M5s, con i due consiglieri eletti del M5s che hanno contestato la nomina di un esterno in giunta. Il 17 agosto scorso un altro assessore, Carlotta Nonnis Marzano, si era dimesssa 24 ore dopo la nomina per alcuni suoi post social, uno in particolare contro il Papa. "Ho rimesso il mandato nelle mani del sindaco Leccese", aveva scritto su Facebook Diomede.

Raffaele Diomede era stato scelto dal sindaco di Bari come assessore esterno dopo l'indicazione del coordinatore provinciale del M5s, Raimondo Innamorato, e l'avallo della vice coordinatrice nazionale Paola Taverna. L'assessore, però, è stato "sfiduciato" lunedì scorso durante il primo Consiglio comunale dai due consiglieri eletti del M5s, che hanno deciso di dare appoggio esterno alla Giunta Leccese proprio per protestare contro la scelta di nominare Diomede.

Il caso Bari nelle ultime 48 ore è finito anche sui tavoli romani pentastellati, con riunioni e interlocuzioni che, però, non hanno dato alcun esito positivo. Al momento, quindi, il campo largo a Bari tramonta, almeno sino a quando il M5s non avrà risolto i suoi problemi interni. "Ho rimesso - ha commentato Diomede - il mandato nelle mani del sindaco Leccese, che con un atto di assoluta fiducia nei miei confronti e nei confronti della mia storia personale, mi aveva conferito, perché ciò che mi ha sempre mosso nella vita è l'impegno verso gli emarginati, i più fragili, i giovani.

Non ho mai cercato - aggiunge - e mai lo farò, incarichi, prebende o favoritismi politici perchè non vi è bene più assoluto dell'onestà, del sacrificio personale e della solidarietà. Ringrazio il Movimento 5 Stelle nella persona dei coordinatori regionale e provinciale, del presidente Conte e della vice presidente Paola Taverna, per aver intuito che in tema di lotta alla mafia e di legalità, più che di incarichi politici, la città di Bari ha bisogno di donne e di uomini di buona volontà con una comprovata esperienza e storia personale"