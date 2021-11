Ddl Concorrenza, fuori ambulanti e spiagge: stretta sui servizi di telefonia. La bozza

Il permier Mario Draghi sceglie la via della mediazione per l'approvazione del ddl Concorrenza: prima del varo del disegno di legge ha riunito la cabina di regia per condividere con i partiti le scelte. Il testo che al momento contiene 34 articoli potrebbe venire modificato fino all'ultimo, in vista del Consiglio dei ministri fissato per giovedì pomeriggio. I temi in campo sono molti: dalla concessioni all'rc auto, dalla fibra ottica alla telefonia, passando per gli impianti idroelettrici.

Sulla scia dell'ultima riunione, il governo decide quindi di lasciare fuori dal ddl Concorrenza gli interventi immediati su stabilimenti balneari e spiagge: l'unico compromesso è la mappatura delle concessioni. Mentre sui servizi di telefonia si pensa una stretta: la bozza del disegno di leggeprevede infatti per i gestori l'obbligo, prima di attivare servizi in abbonamento offerti da terzi, "di acquisire la prova del previo consenso".

La norma stabilisce che è in ogni caso vietato "attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso".

Aperto anche il capitolo Rc auto: secondo quanto prevede la bozza le disposizioni relative alla procedura del risarcimento diretto si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri stati membri che operano nel territorio italiano, prevede la bozza.

Dentro la bozza anche nuove regola per accelerare lo sviluppo della fibra ottica: "Ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile - si legge - deve coordinarsi con altri operatori di rete che hanno dichiarato pubblicamente piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione".