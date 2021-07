Ddl Zan, il Senato ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità

Il Senato ha respinto le questioni pregiudiziali di incostituzionalità presentate da Lega e Fratelli d'Italia contro il ddl Zan in materia di omotransfobia. I contrari sono stati 136, i favorevoli 124, 4 gli astenuti.



Ddl Zan: Salvini, se troviamo accordo in un mese ok definitivo - "Spero che il tratto finale di questo percorso ci veda insieme". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini, durante la discussione sul ddl Zan al Senato, si e' rivolto ai partiti di centrosinistra. "Ci mettiamo d'accordo e approviamo quello che e' l'ossatura di quella legge. Se togliamo dal banco una volta per tutte quello che divide in un mese sia al Senato che alla Camera approviamo una norma civilta'", ha aggiunto.

Ddl Zan, appello Renzi: Serve responsabilità, accordo a un passo - "Qui siamo in un punto delicato. Ora siamo a un passo, a un centimetro e io qui ragiono di politica. O voi fate di quest'aula un luogo dove gli ultrà si confrontano e non si porta a casa il risultato, perché tutti sappiamo che il passaggio a scrutinio segreto è difficile. O si va a scrutinio segreto ed è un rischio per tutti, o ci si assume la responsabilità politica di trovare un accordo. Non semplicemente nel merito, che è a portata di mano, non prendiamoci in giro, è a un passo. C'è però anche un accordo di metodo: va chiesto a tutte le forze parlamentari non solo di andarsi incontro ma di fare un patto politico perché alla Camera questa legge, se dovesse venire modificata dal Senato, possa essere approvata nel giro di due settimane". Così il leader di Iv, Matteo Renzi, in Aula al Senato sul ddl Zan. "Se vogliamo trovare un punto di sintesi - aggiunge - io vi richiamo e mi richiamo all'alta responsabilità che abbiamo che è quella di venire qui a fare l'interesse dei cittadini e non uno scontro ideologico. Il mio è un appello, ed è semplice: si faccia un accordo sui punti legati agli articoli 1, 4 e 7. E fatto l'accordo si chieda di portare la discussione alla Camera entro 15 giorni".

Ddl Zan, Renzi: Italia viva voterà contro questione pregiudiziale - "Italia viva voterà contro la questione pregiudiziale, e con questo potrei cavarmela, ma ci sono momenti nella vita delle istituzioni democratiche in cui dobbiamo ricordarci chi siamo. Noi non siamo influencer che mettono like, e nemmeno quelli che pensano che in Italia ci sia il monocameralismo". Così il leader di Iv, Matteo Renzi, in Aula al Senato sul ddl Zan. "Finché ci sono due Camere qui dentro si discute, altrimenti si dà ragione all'antipolitica", aggiunge.

Ddl Zan, bagarre in Aula. Casellati: "Gli Europei li abbiamo già vinti, basta clima da stadio" - Tensione in aula al Senato nel corso della discussione sul Ddl Zan. In seguito all'intervento di Ostellari, la presidente Casellati ha convocato la riunione dei capigruppo, provocando la reazione degli esponenti di alcune forze politiche. In particolare i senatori di M5s, Leu e PD hanno invocato un rapido avvio della discussione del disegno di legge. Gli interventi sono stati accompagnati dai fischi di alcuni esponenti delle forze di centro-destra. La Casellati ha tentato di riportare la calma per consentire un corretto svolgimento della seduta.