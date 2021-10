Ddl Zan, Lega e FI propongono rinvio per trovare accordo di una settimana

Lega e Forza Italia hanno proposto un rinvio di una settimana del ddl Zan, congelando di fatto sia la discussione (e quindi l'esame) sia la cosiddetta 'tagliola' (sul non passaggio agli articoli), per avere piu' tempo per una mediazione sul testo. E' quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama che è stata sospesa e aggiornata alle 20. "Abbiamo solo chiesto di verificare se ci sono gli estremi e le condizioni per poter continuare la trattativa - ha detto il capogruppo leghista Massimiliano Romeo - Se c'e', tra una settimana si vota, senno' niente".

''Sospesa la capigruppo in Senato a causa delle scintille sull'iter del ddl Zan". Italia Viva ha chiesto il rinvio di una settimana per arrivare in aula con un'intesa. Lo rendono noto fonti parlamentari di maggioranza. Analoga richiesta era stata avanzata dalla Lega, nel corso del tavolo di maggioranza, in Commissione Giustizia del Senato.

Ddl Zan, Bellanova: trovare accordo è possibile

"Sul Ddl Zan è questo il momento della responsabilità e del buon senso. Altrimenti domani al Senato si rischierà di affossare una legge necessaria, che fa avanzare i diritti e sposta in avanti la qualità della democrazia del nostro Paese. Al Pd diciamo: domani si rinvia e si lavora per un accordo tra tutte le forze politiche di maggioranza. E' possibile. Diversamente ci sarà una bandierina ideologica in più e una sconfitta per tutti e soprattutto per chi aspetta quella legge da anni. Un paese civile, una democrazia matura non se lo possono permettere". Così la Presidente di Italia Viva Senatrice Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili.

Ddl Zan: scintille a riunione capigruppo maggioranza

Scintille in commissione giustizia del Senato dove si sono riuniti i capigruppo di maggioranza di palazzo Madama sul ddl Zan. Presenti Pd, Iv, Autonomie e centrodestra. Assenti Leu e il Movimento cinque stelle.