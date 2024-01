Decaro scrive ai sindaci d'Italia: "I mandati vanno estesi a tutti"

Decaro scrive agli 8mila sindaci: mandati vanno estesi per tutti

Il presidente dell'Anci Antonio Decaro ha inviato una lettera ai quasi 8000 sindaci italiani, per sottolineare l'importanza del decreto che prevede l'abolizione del limite dei mandati per i Comuni fino a 5.000 abitanti e l'estensione a tre dei mandati per i Comuni fino a 15mila e per annunciare di voler chiedere l'estensione per tutti.

"Finalmente - scrive Decaro - viene data una risposta positiva alla richiesta che, per anni, l'Anci ha portato avanti a nome dei sindaci e si sana, almeno in parte, un vulnus democratico che abbiamo sempre giudicato gravissimo. La norma appena approvata dimostra come la condivisione e l'unità di intenti, al di là delle appartenenze e degli schieramenti, può consentirci di vincere le battaglie, soprattutto quelle fondate su presupposti di democrazia e rimozione della disparità di trattamento tra diversi livelli di governo aventi pari dignità costituzionale. È la dimostrazione della nostra forza associativa: insieme si vince".

Per Decaro, prosegue la lettera, "ora è giunto il tempo di portare fino in fondo questa battaglia democratica e di chiedere l'estensione del numero dei mandati anche per i sindaci dei Comuni sopra i 15mila abitanti. Non si comprende infatti la disparità di trattamento nei confronti di soli 730 Comuni sul totale dei quasi 8.000: quelli più grandi, che hanno una popolazione superiore a quella per cui oggi si è liberi di ricandidarsi senza limiti o anche una terza volta. A questo punto, una volta riconosciuto il diritto dei cittadini a scegliere se confermare o meno il proprio sindaco, questa disuguaglianza appare ingiusta, immotivata e, probabilmente, anche incostituzionale". "Sono sicuro che - conclude il presidente dell'Anci - la nostra associazione, con il consueto spirito unitario che la rende forte e autorevole, saprà affrontare, insieme a sindaci di ogni schieramento politico, anche quest'altra battaglia democratica".