Di Battista: "Macché scissione! Sono del M5S e voglio solo rafforzarlo"

Le uscite di Alessandro Di Battista mandano in fibrillazione il Movimento Cinquestelle e scuotono il Palazzo aprendo una falla, non si sa quanto larga nella maggioranza M5S-Pd-Leu che sostiene il governo Conte. Si profila una scissione nel movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio? E, di conseguenza, è a rischio la tenuta del governo. E‘ la domanda chiave che gira in queste ore nel Palazzo. L’ho girata al protagonista di questo improvviso e imprevisto sussulto, Alessandro Di Battista, a cui ho chiesto a bruciapelo: ”Alessandro, verso la scissione nei Cinquestelle? E’ a rischio la maggioranza di governo”? Immediata e inequivocabilmente tranchant la risposta dell’interprete più genuino dell’ortodossia pentastellata: ”Ma figurati... ho parlato chiarissimo... io sono del movimento... voglio solo rafforzare il movimento”.