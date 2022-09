Dl Aiuti, emendamento del governo sul Superbonus: verso l'intesa fra i partiti

Dl Aiuti bis: arriva testo governo su Superbonus

È arrivato questa mattina al Senato l'emendamento riformulato del governo sul Superbonus, la norma che per giorni ha bloccato l'iter in Parlamento del dl Aiuti bis. Il provvedimento e' atteso nell'Aula di Palazzo Madama mentre in questi minuti e' iniziata l'ennesima riunione tra i gruppi parlamentari e l'Esecutivo.

Il sottosegretario all'Economia Federico Freni ha spiegato che il testo è quello illustrato ieri sera ai senatori e su cui i gruppi avevano espresso un consenso di massima. Palazzo Chigi, ha aggiunto, ha dato il via libera alla modifica che, ha affermato, "accontententera' tutti". Al termine della riunione le commissioni riunite Bilancio e Finanze inizieranno l'esame e le votazioni di un pacchetto di circa 50 emendamenti riformulati.

A confermare l'intesa al Senato sul testo riformulato dell'emendamento sul superbonus al dl aiuti bis i presidenti delle commissioni Bilancio e Finanze di Palazzo Madama e relatori del provvedimento, Daniele Pesco (M5s) e Luciano D'Alfonso (Pd), che esprimono soddisfazione e ringraziano governo e funzionari.

Superbonus: Castelli, soluzione trovata può trovare consenso Parlamento

“Sul Superbonus, come avevo anticipato ieri, abbiamo individuato una soluzione che ritengo possa trovare il consenso del Parlamento. Abbiamo depositato la norma in Commissione e verrà votata in mattinata”. Lo conferma il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, entrando al Senato. “Serve - ha aggiunto Castelli - a garantire cittadini ed imprese, e soprattutto a far camminare una misura che abbiamo fortemente voluto e costruito, con l’obiettivo di garantire, in questi anni post COVID, la ripresa del settore edile e la crescita del PIL. Un obiettivo che è stato ampiamente raggiunto”.