Dl Aiuti, fallita la mediazione di D'Incà: per Draghi c'è solo la fiducia

Crisi di governo sul Dl Aiuti: unica via percorribile per Draghi e' la richiesta della fiducia

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca', ha avuto un confronto con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il quale ha indicato come unica via percorribile la richiesta di fiducia al Senato sul Dl Aiuti. Lo riferiscono fonti di Governo aggiungendo che la fiducia sarà posta al termine della discussione generale.

Crisi di governo, trattativa su "no" alla fiducia sul decreto Aiuti. Confronto con Palazzo Chigi

E' in corso, secondo quanto si apprende da fonti governative, una interlocuzione con palazzo Chigi sull'ipotesi, su cui il miniostro per i rapporti con il Parlamento Federico d'Inca' sta mediando con le forze di maggioranza al Senato, di procedere al voto sul decreto Aiuti senza ricorso alla fiducia. Serve, tuttavia, un accordo 'blindato' per fare in modo che il decreto venga convertito entro il 16 luglio. Fondamentale, viene sottolineato, che l'invito a procedere su questa strada arrivi direttamente da palazzo Chigi.

Confimi industria, Draghi ha convocato altre associazioni il 20

"Abbiamo ricevuto la convocazione di palazzo Chigi. Prima" Mario Draghi "ha voluto vedere Confindustria, il 20 ha convocato tutte le altre associazioni". E' quanto ha affermato, a 'Coffee Break', Paolo Agnelli, presidente di 'Confimi industria'.

Crisi di governo, Letta: se altri si sfilano pronti campagna elettorale

Per il segretario del Pd, Enrico Letta, dopo le dichiarazioni di Conte che non andra' a votare il dl Aiuti, adesso serve la verifica in parlamento e "quello che verra' detto li'" fa la differenza. Se il percorso non e' condiviso con altri partiti della maggioranza "questo vorra' dire che si andra' di fronte agli italiani. E noi siamo pronti a prepararci per questa campana elettorale".

Crisi di governo, Letta: la scelta del M5s ci divide

"Quello che e' successo ieri a Roma e la decisione del M5s di non votare la fiducia al decreto Aiuti cambia lo scenario politico. Prendiamo atto di questa scelta, non e' la nostra. E' una scelta che ci divide. Noi oggi voteremo convintamente la fiducia". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in un punto stampa a Milano.

Crisi di governo, Iv: incredibile D'Inca' 'tratti' a insaputa di Draghi

"Trovo veramente incredibile che il ministro dei rapporti con il Parlamento del M5s, all'insaputa del Presidente del Consiglio Draghi, convochi i capigruppo di maggioranza al Senato, per chiedere se sono d'accordo a votare il dl Aiuti senza mettere la fiducia, esaminando i singoli emendamenti e mettendo a rischio piu' di 24 mld di aiuti agli italiani. Tutto questo solo per evitare che il suo partito diserti il voto di fiducia con le conseguenze naturali che questo gesto comportera': la crisi di governo". Lo dichiara il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone. "Mai prendersi le proprie responsabilita', anche quando vogliono far dimenticare piu' di quattro anni al governo con gli ultimi scampoli di legislatura all'opposizione, senza mollare le poltrone di governo. Non c'e' nulla di serio in questo loro comportamento, non c'e' niente che coincida con le necessita' degli italiani", aggiunge il capogruppo di Iv.

Crisi di governo, in corso la congiunta di Insieme per il futuro (Di Maio)

Luigi Di Maio ha riunito i parlamentari ed e' in corso una riunione congiunta di 'Insieme per il futuro'. E' quanto si apprende da fonti del partito.

Crisi di governo, Di Maio: i dirigenti M5s pianificavano crisi da mesi

I dirigenti M5s stavano pianificando da mesi l'apertura di una crisi per mettere fine al governo Draghi". Cosi' Luigi Di Maio, parlando nel corso dell'assemblea congiunta di Insieme per il Futuro. "Sperano in nove mesi di campagna elettorale per risalire nei sondaggi, ma cosi' condannano solo il Paese al baratro economico e sociale", prosegue.