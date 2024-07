Dl casa/ Ok alla fiducia, via libera definitivo del Senato: il decreto è legge

(Articolo in aggiornamento)

Il decreto 'salva casa' è legge: l'aula del Senato ha dato il via libera definitivo confermando la fiducia al governo, che ha posto la questione. A favore 106, 68 i contrari e un astenuto. Si tratta del 61/o voto di fiducia a Palazzo Madama dall'inizio della legislatura. Il provvedimento, nato su iniziativa del ministro per le Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, introduce norme urgenti per la semplificazione edilizia e urbanistica. E' stato approvato a Montecitorio venerdì scorso anche allora ricorrendo alla fiducia. (