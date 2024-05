Salva-casa, regolarizzare può costare fino a 31mila €. Il Dl arriva in Cdm

Salva-casa, per un appartamento da 100 a 300 metri quadrati la tolleranza è del 4%

Il governo Meloni porta in Cdm il decreto salva-casa. Con questa misura, fortemente voluta dal leader della Lega Matteo Salvini, si potranno sanare piccole irregolarità, in sostanza sale il limite di tolleranza per gli interventi realizzati entro il 24 maggio del 2024, cioè lo scostamento possibile rispetto ai progetti depositati in Comune. Oggi è al 2% ma - riporta Il Sole 24 Ore - aumenterà in modo inversamente proporzionale alle dimensioni degli immobili. Potrà arrivare fino al 5% per le case sotto i 100 metri quadri. Per un immobile compreso tra i 100 e i 300 metri quadrati la tolleranza è del 4 per cento. È prevista una sanzione commisurata all’aumento di valore dell’immobile, fino a un massimo di 30.984 euro.

Questo pagamento - prosegue Il Sole - servirà a regolarizzare le situazioni di difformità più pesante dai progetti depositati in Comune, come una stanza in più o una veranda chiusa. Purché - va sottolineato - non si ricada in situazioni di totale mancanza di titoli edilizi: gli abusi completi non saranno, infatti, sanabili. Nella scala di difformità disegnata dal decreto Salva casa, il gradino più alto è riservato a una norma che rivede l’accertamento di conformità, cioè la procedura che già oggi consente di "ricondurre alla legalità gli abusi edilizi", come spiega la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento. Sarà sufficiente, per ottenere la sanatoria, essere allineati alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento.