Dl Omnibus, Leo: "Bonus Natale anche ad alcune coppie di fatto". Avs: "Discriminatorio"

Dl Omnibus: Leo, bonus Natale anche ad alcune coppie di fatto

Il cosiddetto bonus Natale, una tantum da 100 euro, spettera' a "lavoratori dipendenti che hanno il coniuge fiscalmente a carico e il figlio fiscalmente a carico, anche alle famiglie monogenitoriali". Lo ha detto il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, a margine dei lavori delle Commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato. Interpellato sulle coppie di fatto, Leo specifica, "alcune coppie di fatto che possono usufruire del beneficio laddove c'e' la cosiddetta mancanza del coniuge. Una circolare chiarira' tutto".

Dl omnibus, Magni(Avs): bonus Natale discriminatorio

"Il cosiddetto 'bonus Natale' è una misura fortemente discriminatoria, parziale e palesemente elettorale, mascherata da intervento a sostegno delle famiglie con figli". Lo afferma in una nota il senatore di Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni. "Discriminatoria, perché il bonus è rivolto quasi esclusivamente alle coppie sposate, escludendo quindi tutte le altre forme di famiglia riconosciute nel nostro Paese. Parziale, poiché la somma stanziata, 100 milioni di euro, è del tutto insufficiente a rispondere ai reali bisogni delle famiglie italiane. Questa cifra - sostiene Magni - si tradurrà in un aiuto marginale e limitato a poche persone, lasciando la stragrande maggioranza dei cittadini senza alcun sostegno concreto in un momento di grande difficoltà economica per il Paese".

E' poi "evidente", secondo Magni "il carattere elettorale di questa misura, introdotta a pochi giorni dalle elezioni regionali. L'ennesimo bonus chiaramente finalizzato a ottenere consensi immediati, senza alcuna visione a lungo termine. Il Governo Meloni proprio non riesce a fare interventi realmente inclusivi, equi e orientati al bene di tutti i cittadini".