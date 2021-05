Dl sostegni, caos nella maggioranza: M5s vota sì ma dissenso su transizione

"Come M5s, abbiamo espresso dissenso rispetto alla posizione della Ragioneria, un errore cosi' corposo non puo' e non deve piu' succedere. Abbiamo rivisto la nostra posizione solo quando il ministro Franco ci ha garantito che cominceremo subito a parlare di questo emendamento e quindi di transizione punto zero, fin dall'inizio della prossima settimana perche' tutte le imprese hanno bisogno di questo supporto. Come M5s, ci auguriamo che i prossimi decreti siano piu' orientati a dare una spinta all'Italia per tornare alla regolarita' e alla ripresa della vita e la parte su transizione.0 ne faceva parte". L'ha detto il senatore del M5s, Gianmauro Dell'Olio nella dichiarazione di voto sul decreto sostegni, al Senato. "Si tratta di un altro tassello fondamentale, sappiamo che non sara' l'ultimo e nonostante questa brutta pagina posso dichiarare il voto favorevole del M5s", ha concluso.