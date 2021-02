Draghi, Pasquino ad Affari:"Il M5S stia nel governo. Al lavoro con i Dem-Leu"

Il nuovo governo di Mario Draghi, colui che ha salvato l'euro e l'Europa, ha da usare e gestire i 209 miliardi del Recovery Plan: è questa una grossa opportunità e insieme una speranza per il rilancio del Paese, messo in ginocchio dalla pandemia Covid19. Molto dipenderà dalle capacità non solo di Draghi, ma di Colao e di Cingolani di sfruttare al meglio quest'occasione. E' l'opinione del politologo Gianfranco Pasquino che si dice "relativamente ottimista" sulla possibilità del nuovo governo di poter centrare l'ambizioso obiettivo. Professore emerito di Scienza Politica all'Università di Bologna ed Accademico dei Lincei, il politologo ha alle spalle anche la preziosa esperienza di senatore della Repubblica che gli consente analisi più approfondite.





"C'è stata una assordante campagna di stampa, in modo particolare da parte dei giornaloni, nell'invocare Draghi come 'il salvatore dell'Italia', appunto dopo aver salvato l'euro e con esso l'Europa, mentre il governo Conte - osserva Pasquino - stava facendo bene, andava nella giusta direzione". Fatta questa osservazione dovuta, "Draghi - sottolinea il politologo - ha un suo percorso preciso, ma dalla sua ha uno sponsor politico chiaro, autorevole, come il Presidente della Repubblica, Mattarella, che, non v'è dubbio, saprà consigliarlo al meglio in questo passaggio delicatissimo".

Come dire, pur se Draghi ha sempre operato nel mondo delle banche e della finanza, fino alla presidenza della Bce, "forse potrà essere meno keynesiano del suo maestro Caffe', forse non avrà sufficiente esperienza politica, però - evidenzia Pasquino - non è un salvatore della Patria, ma è tutt’altro che sprovveduto e saprà essere all'altezza del compito affidatogli dal Presidente della Repubblica".





Insomma, attorno al neo premier troppi sperticati, eccessivi elogi non richiesti: una enfasi sopra le righe. "Sono relativamente ottimista", ribadisce Pasquino rispetto all'irripetibile opportunità di rilancio del Paese grazie ai 209 miliardi del Recovery Plan. Eppure dopo il pronunciamento favorevole al nuovo governo di tutte le forze presenti in Parlamento, ad eccezione di Fdl, ci sono fermenti dentro il M5S sul voto di fiducia per la composizione della compagine governativa e sulla distribuzione dei ministeri.

"Mi pare che il M5S si sia pronunciato, abbia già votato e la maggioranza ha scelto di dare il via alla formazione del governo Draghi di cui farà parte - evidenzia Pasquino - Ora lavori bene e cerchi con intelligenza di influenzarne le scelte politiche, quali politiche fare. Star fuori dal governo è, per me, una scelta sbagliata". Tanto più che in ballo c'è ancora la possibilità di una alleanza più o meno strutturale con Pd e Leu.





"Certamente l'esperienza accumulata con il governo Conte non va dispersa, anzi va rafforzata dal momento che anche Pd e Leu fanno parte del governo che - nota Pasquino - dovrà metter mano alla legge elettorale: occasione per formulare proposte magari comuni". Poi in primavera ci sono importanti test amministrativi, in grandi città: occasione per dar vita ad alleanze elettorali.

"Si tratta di tanti passaggi importanti - conclude Pasquino - sui quali lavorare, non solo il Recovery Plan, ma la legge elettorale, la lotta alla pandemia, il piano vaccinazioni, per proseguire e migliorare l'esperienza realizzata con il governo Conte". E con un occhio alla prossima tornata elettorale. I voti contano. Contare tanti voti serve.