Draghi, ultimatum ai 5 Stelle: "Se è una sofferenza si va a casa"

Draghi: "Il governo va avanti finché riesce a lavorare"

Tornare in Parlamento per una verifica se il M5s non parteciperà al voto in Senato? "Primo: dovete chiederlo al presidente Mattarella. Secondo: ho già detto che per me non c'è un governo senza 5 stelle. Terzo: ho già detto che non ci sarà un governo Draghi Bis. Questa situazione di fibrillazione il governo l'ha affrontata abbastanza bene, continua a lavorare. Se non si deriva nessuna soddisfazione, se si ha la sensazione che sia una sofferenza straordinaria stare al governo, che si fa fatica, bisogna essere chiari". Così Mario Draghi in conferenza stampa a chi gli chiedeva del futuro dell'esecutivo.

Un nuovo patto sociale

"Incontro positivo con i sindacati. Grazie a Landini, Sbarra, Bombardieri per la disponibilità e il contributo" ha chiosato il premier. "Nei mesi scorsi ho auspicato un nuovo patto sociale per gestire la fase che stiamo attraversando e quella che attraverseremo nei prossimi mesi. Lo scopo è la continuazione della crescita e la protezione del potere di acquisto di lavoratori, pensionati e famiglie. Occorre essere insieme, con il pieno coinvolgimento di governo e parti sociali. Il governo ha fatto già molto per famiglie e imprese, ha stanziato 33 miliardi di euro che un tempo era la cifra di una o due finanziarie, per mitigare gli effetti che l'aumento dei prezzi dell'energia ha avuto sui più deboli".

"Quando ho letto la lettera" consegnata da Giuseppe Conte "ho trovato molti punti di convergenza con l'agena di governo e quindi i temi affrontati nella riunione di oggi con i sindacati sono esattamente in quella direzione, sono punti che era necessario sollevare" ha aggiunto Draghi. "La contrattazione collettiva è uno dei punti di forza del nostro modello industriale, non accettabile che alcuni contratti siano scaduti da 3 anni, alcuni addirittura da 9 anni". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Sono necessarie "misure strutturali per incrementare il netto dei salari, occorre ridurre il carico fiscale a partire dai redditi più bassi, vogliamo intervenire in maniera decisa all'interno degli spazi della finanza pubblica".

"Occorre un coinvolgimento pieno con le parti sociali. Nella riunione di oggi abbiamo stabilito un metodo di lavoro. Abbiamo presentato ai sindacati le linee guida su temi chiave come i contratti collettivi e il cuneo fiscale. Abbiamo concordato di rivederci tra due settimane quando il governo presenterà un provvedimento corposo e in quell'occasione, prima di discuterlo in Cdm, avremo un altro incontro con le forze sociali" ha concluso Draghi.

"Dobbiamo affrontare un salario che copra tutti i lavoratori perché non tutti sono coperti dai contratti collettivi, questi vivono in una situazione di incertezza e vulnerabilità, noi tutti dobbiamo agire nell'interesse di questi lavoratori. A livello europeo è stata approvata la direttiva" sul salario minimo "e il governo intende muoversi in questa direzione", ha assicurato Draghi.

"L'evasione non va usata come entrata"

"Noi non abbiamo mai usato l'evasione fiscale come possibilità di entrata e non ne abbiamo parlato stamattina. L'evasione va perseguita per se stessa, non può essere utilizzata in anticipo rispetto a quando viene incassata. Servono interventi strutturali. Gli interventi ad hoc servono quando è un fenomeno episodico, ma quando comincia a durare servono interventi strutturali per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie. Sono interventi urgenti e strutturali. Molti saranno fatti in legge di bilancio ma altri saranno fatti prima" ha spiegato il premier.

"Quello che è importante è evitare che si inneschi una spirale di aumento prezzi-salari. A questo guarda la Bce e guardano tutte le Banche centrali. Ma nel nostro caso il costo del lavoro e' molto basso, molto basso rispetto ad altri paesi europei". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa rispondendo ad una domanda sui timori della Bce. "Le nostre misure sono tutte compatibili" con politiche anti-inflazionistiche, ha assicurato il presidente del Consiglio.