Draghi vuole silenziare il dibattito sul Quirinale. Sbaglia in modo clamoroso

Sbaglia. Sbaglia in modo clamoroso. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il via libera al Decreto Sostegni Bis, ha affermato: "Trovo estremamente improprio, per essere gentile, che si discuta del Capo dello Stato quando è in carica. L'unico autorizzato a parlare del Capo dello Stato è il Capo dello Stato".



La presidenza della Repubblica, il nome del prossimo inquilino del Quirinale e l'eventuale Mattarella bis sono temi chiave della vita politica e sociale del Paese. Non sono un dogma biblico su cui deve calare il rigoroso silenzio solo perché tra i papabili c'è anche il nome dell'attuale premier.



Le parole di Draghi, francamente, suonano poco rispettose per il dibattito democratico su un argomento che riguarda il futuro dell'Italia. E poi, non scherziamo caro presidente del Consiglio, chi parla quotidianamente con deputati e senatori di tutte le forze politiche sa perfettamente che il tema del Quirinale e del prossimo Capo dello Stato è sempre più al centro dell'agenda dei partiti.



Quindi togliamo questo velo di ipocrisia, per favore. Della partita del Colle del 2022 è giusto che ne parli oggi e continueremo a parlarne. Con tutto il rispetto per chi è in carica e ha già detto, forse Draghi era distratto, che tra otto mesi vuole riposarsi perché stanco.