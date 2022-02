Draghi: "Io federatore centro? Escluso. Squadra efficiente, nessun rimpasto"

Draghi: "Vorrei rassicurare che se decidessi di trovare un lavoro dopo questa esperienza, un lavoro lo troverei da solo..."

Federatore dell'area di centro? "Rispondo in modo totalmente chiaro: lo escludo". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.



Governo: Draghi, mi candidano in tanti posti, ma lavoro lo troverei da solo - "Tanti politici mi candidano in tanti posti, mostrando una sollecitudine straordinaria. Vorrei rassicurare che se decidessi di trovare un lavoro dopo questa esperienza, un lavoro lo troverei da solo...". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.



Governo: Draghi, squadra efficiente, nessun rimpasto - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa al termine del Cdm, ha chiarito che la squadra di governo "e' efficiente e quindi va avanti". Lo ha affermato rispondendo ad una domanda su un possibile rimpasto.