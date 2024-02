Duello sul Mes, Conte si ritira. Fontana scioglie il Giurì d’onore

Mes, Conte ritira l'istanza: Lorenzo Fontana scioglie il Giurì d'onore su Giorgia Meloni

"La Presidenza prende atto del ritiro dell'istanza da parte del deputato Giuseppe Conte con lettera pervenuta ieri e questo senza entrare e questo senza entrare nel merito delle considerazioni espresse nella medesima lettera. La commissione di indagine si intende, conseguentemente, sciolta".

Lo ha comunicato, all'Aula della Camera la presidente di turno, Anna Ascani, in merito alla commissione speciale istituita dal presidente Fontana su richiesta dello stesso Conte, a seguito delle parole pronunciate dalla premier Giorgia Meloni sulla ratifica del Mes da parte dell'allora governo guidato dal leader M5s.

Mulè, è stata oltraggiata l'istituzione del Giurì

"Se fossimo stati in un Tribunale tutto quello che è successo sarebbe stato considerato un oltraggio alla Corte". A dirlo, in una conferenza stampa alla Camera è il vicepresidente di Montecitorio Giorgio Mulè che era stato incaricato dal presidente di Montecitorio Lorenzo Fontana di presiedere il Giurì d'onore chiesto dal leader M5S Giuseppe Conte per pronunciarsi sulla contesa con la premier Giorgia Meloni a proposito dell'adesione dell'Italia al Mes. "Tutto quello che è stato detto riguardo al fatto che nel Giurì si fosse già arrivati al voto di una relazione è falso", assicura.