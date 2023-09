"Elezioni a marzo. Meloni prende il 40% e...". La bomba trova conferme in FdI

Fonti qualificate del partito della premier, incalzate da Affaritaliani.it, fanno sapere che "se gli alleati fanno 'casino' sulla Legge di Bilancio l'ipotesi allora potrebbe diventare reale e concreta"

L'ipotesi sembrava peregrina. Fantapolitica. Buttata lì a fine agosto per far rumore. E invece non è affatto così. L'idea che Giorgia Meloni possa andare a elezioni politiche anticipate, per sfruttare il consenso enorme che oggi ha nel Paese, è stata lanciata da Luigi Bisignani a La Piazza di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica e oggi viene ripresa da un editorialista di peso come Marcello Sorgi su La Stampa, che scrive: "Forse è anche per questo che in questi giorni, fra le voci che circolano, incoraggiata dalle crescenti difficoltà economiche, c’è anche quella di uno scioglimento delle Camere e di un abbinamento tra politiche, europee e regionali, in un election day in cui ciascuno metterebbe in gioco tutta la posta".

Lo stesso Bisignani, contattato da Affaritaliani.it, rincara la dose. "Certo che esiste questa ipotesi, come scrive anche Sorgi. E la mia non è un'impressione ma una possibilità concreta che sta maturando lentamente in ambienti alti, molto alti, di Fratelli d'Italia", spiega l'uomo che conosce molto bene il potere dei palazzi romani.

"La premier è un cavallo di razza e anche l'uscita di ieri sull'attacco alla sorella Arianna e alla famiglia non è stato un caso ma prepara il terreno per una discesa in campo alle urne per elezioni politiche". Secondo Bisignani "l'ipotesi è quella che Meloni si presenti alle Politiche questa volta da sola e senza alleati per sfruttare il consenso elevato che ha ancora nel Paese e prendere il 40% dei voti e poi andare in Parlamento e governare con chi ci sta". Ma quando le urne? A giugno con le Europee? "Non credo", afferma Bisignani. "Penso prima, subito dopo la manovra economica. Già a marzo. Deve fare presto e il tempo è un elemento chiave in questa strategia. Deve giocarsi adesso tutte le carte che ha".