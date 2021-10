Elezioni Comunali, affluenza al 13% alle 12. Cala di sei punti rispetto 2016

Urne aperte dalle sette del mattino (fino alle 23; poi si replica domani dalle 7 alle 15) per oltre 12 milioni di elettori per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali (riflettori a Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Trieste) per le suppletive della Camera (collegio uninominale 12 - Siena e collegio uninominale 11 - Roma - Quartiere Primavalle) e per le regionali in Calabria. I restanti 13 capoluoghi di provincia chiamati al rinnovo sono Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese. L'eventuale turno di ballottaggio avrà luogo nei giorni 17 e 18 ottobre 2021.

I primi dati sull'affluenza al voto alle elezioni Comunali rilevata dal Viminale alle ore 12 fa registrare un calo di 6 punti rispetto al voto cinque anni fa negi stessi Comuni: 13,24% (relativo a 1.056 dei 1.153 Comuni alle urne) contri il 19,20% fatto registrare alla stessa ora nella prima mattinata di voto delle precedenti stesse elezioni per il rinnovo dei sindaci. Andando a vedere il dato disaggregato, nella provincia di Roma ha votato il 15,2%, mentre nella Capitale città l'affluenza è stata del 11,83%, rispetto al 14,12% di cinque anni fa quando però si votava in un solo giorno. Solo a Roma sono chiamati alle urne oltre 2 milioni e 300 mila elettori.

A Napoli, Alle ore 12 ha votato il 10,18% per le elezioni amministrative di Napoli. Nella precedente tornata, quando si voto' in un solo giorno, l'affluenza era stata del 15,17%. La rilevazione alle 12 su Torino è stata del 9,62%. Nelle elezioni amministrative del 5 giugno 2016 (che si sono svolte in un'unica giornata) l'affluenza al voto alla stessa ora era stata del 14,06%.

Calo vistoso dell'affluenza alle urne anche a Bologna, come pure nel resto dell'Emilia-Romagna. Alle 12 nel capoluogo emiliano ha votato il 12,78%, in calo del 7,13% del rispetto alle precedenti elezioni del 2016 quando pero' si votava in un'unica giornata. Affluenza in calo, però, anche rispetto alle regionali del gennaio 2020, quando, nel Comune di Bologna, aveva votato quasi il doppio degli elettori (24,7%).

Il calo è generalizzato e più o meno omogeneo in tutti i Comuni: a Ravenna ha votato alle 12 il 12,87% degli aventi diritto (-6,54%), mentre piu' contenuto il calo a Rimini con il 13,65% (-3,46). A livello regionale ha votato il 13,78%, in calo del 6,31% rispetto alle consultazioni di cinque anni fa.

Per quanto riguarda le suppletive della Camera l'affluenza si è fermata al 7,19% nel collegio di Siena. Il dato è più alto nel collegio di Roma-Primavalle, al 10,37%, dove gli elettori sono andati alle urne anche per la amministrative.

Infine, alle Regionali in Calabria, sempre alle ore 12, i dati del Viminale registrano un'affluenza al 7,41% (404 Comuni su 404). Alle precedenti elezioni alle 12 aveva votato il 10,50% degli aventi diritto.

La prossima rilevazione sarà alle 19. Lunedì alle 15, concluse le votazioni, dopo la rilevazione dei votanti definitivi, inizieranno le operazioni di scrutinio.