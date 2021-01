Elezioni? Ecco chi vince. I seggi per tutti i partiti. La simulazione

Il 2021 potrebbe segnare il divorzio politico tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi, anche se la situazione è fluida e tutto può accadere. In caso di crisi, una delle ipotesi, anche se al momento non la più probabile, è quella delle elezioni politiche anticipate. E, al momento, sembra proprio che non ci siano dubbi: se si torna alle urne vince il Centrodestra.

In caso di voto con l'attuale legge elettorale, il Rosatellum, la simulazione di Affaritaliani.it basata sulla media degli ultimi sondaggi elettorali attribuisce la maggioranza della Camera al Centrodestra con 226 seggi. Alla Lega andrebbe oltre la metà dei deputati, 115, 79 a Fratelli d'Italia e 32 a Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi, seppur soltanto terzo nella coalizione, sarebbe comunque determinante per un governo di Centrodestra. Alla probabile alleanza tra M5S e Partito Democratico andrebbero 169 deputati con l'incognita Italia Viva, che se corresse da sola rischierebbe di non eleggere alcun parlamentare. Al Senato il Centrodestra otterrebbe 111 eletti (anche a Palazzo Madama Forza Italia determinante con 15-16 senatori) contro gli 84 di Pd e 5 Stelle.

E se si andasse alle urne con la riforma in senso proporzionale? Indipendentemente dalla soglia di sbarramento, il cosiddetto Germanicum, così come il Rosatellum, assegnerebbe la maggioranza al Centrodestra: infatti con la soglia al 5% Lega, FdI e FI otterrebbero 219 seggi alla Camera e 112 al Senato laddove un’eventuale alleanza giallorossa (Pd, M5S e Iv) si attesterebbe a 179 e 86 seggi. Maggioranza più risicata per il Centrodestra con la soglia del 3%: 206 seggi alla Camera e 108 al Senato. In questo caso una ipotetica coalizione giallorossa otterrebbe 179 e 90 parlamentari.