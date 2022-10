Elezioni, finito lavoro Cassazione: 4 esclusi rientrano a sorpresa. Ecco chi

Elezioni, finite le operazioni funzionali alla proclamazione degli eletti alla Camera

L'Ufficio elettorale nazionale, riunito in Cassazione, ha concluso le operazioni funzionali alla proclamazione degli eletti alla Camera, riguardo il nodo delle plurielezioni con la quota proporzionale. Come scrive l’Ansa, la segreteria, a quanto si apprende, sta provvedendo a inviare il verbale agli uffici elettorali circoscrizionali che invieranno le comunicazioni agli eletti. Verrà anche data una comunicazione informale alla giunta per le elezioni della Camera, il verbale verrà poi inviato ufficialmente lunedi' o martedi'.

Per quanto riguarda il Senato, l'ufficio elettorale nazionale era chiamato a comunicare - e questo e' stato fatto nei giorni scorsi - il raggiungimento delle soglie previste, e quindi quali coalizioni partecipano al riparti dei seggi, la cui distribuzione viene effettuata a livello circoscrizionale.

Elezioni: eletti Pulciani, Todde, Scutella' e Barzotti

In base ai controlli effettuati dall'ufficio elettorale centrale nazionale sono quattro i parlamentari che, finora esclusi, risultano ora eletti. Si tratta - si legge nel verbale trasmesso dalla Corte di cassazione alle Camere - di Paolo Pulciani di Fratelli d'Italia (circoscrizione Lazio 2, plurinominale 2) e Alessandra Todde del Movimento 5 stelle (circoscrizione Lombardia 2, plurinominale 1). Risulta poi eletta anche Elisa Scutella', M5s, ovvero colei che ha preso piu' consensi negli uninominali in Calabria, non essendoci "ulteriori candidati individuabili nel collegio plurinominale, oltre a Federico Cafiero de Raho, eletto però in Emilia Romagna". Infine, sempre tra i pentastellati, e' eletta anche Valentina Barzotti, nell'unico collegio plurinominale Lombardia 04.