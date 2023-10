Elezioni, in Alto Adige Svp perde colpi ma vince. Boom dei secessionisti

Elezioni Trentino Alto Adige, la Lega perde 8 punti e scende al 3,1%

Le elezioni in Trentino Alto Adige fanno registrare risultati a sorpresa e l'affluenza rispetto alla precedente tornata è stata in netto calo: rispetto al 2018 è scende dal 64,05 al 58,39%. In attesa della spoglio dei risultati in Trentino che inizierà stamattina, sono definitivi i risultati dell'Alto Adige. Vince la Suedtiroler Volkspartei con il 34,4%, in calo di sette punti percentuali rispetto a 5 anni fa. Il Team K arriva all’11%, mentre la secessionista Suedtiroler Freiheit di Eva Klotz ha raggiunto il 10,8%. Il primo partito "italiano" è Fratelli d’Italia che arriva al 6,1%.

La Lega aveva l’11% nel 2018 e ora crolla al 3,1%. Il governatore Arno Kompatscher va verso il terzo mandato. Cinque anni fa si alleò con la Lega. La vera sorpresa è quella dell’ex comandante degli Schützen Jürgen Wirth Anderlan, che ha raccolto il 5,3% dei consensi con slogan anti-migranti e No vax. Anche la lista dell’ex assessore Svp Thomas Widmann entra in consiglio provinciale, ma si ferma al 3,5%. Il crollo della Lega era in qualche modo annunciato dalle liti interne al partito in questi anni. Il Carroccio da quattro consiglieri scenderà a uno.