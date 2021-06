Elezioni Milano, rompicapo centrodestra. Spunta Andrea Farinet

Continua il rebus candidato sindaco a Milano per il centrodestra. Ma intanto spunta un nome forte. Seguendo l'identikit tracciato dallo stesso Matteo Salvini, il personaggio misterioso potrebbe essere Andrea Farinet, docente universitario e presidente della fondazione Pubblicità Progesso che nei giorni scorsi avrebbe incontrato sia il leader della Lega sia Silvio Berlusconi. Tra il Carroccio e Forza Italia sembra infatti ci sia già una sorta di intesa sul nome ma per il via libera alla candidatura mancherebbe ancora il placet di FdI e dei centristi. Per questo motivo, l'ufficialità si avrà solo la prossima settimana. "Ancora non si è concluso l'accordo", prende tempo il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. Ma quello di Farinet "è un nome apprezzato" nel centrodestra, tanto che la sua candidatura sembra essere una reale possibilità. “Probabilmente si potrà chiudere", spiegano fonti leghiste.

Chi è Andrea Farinet, il docente universitario possibile candidato sindaco del centrodestra a Milano

Farinet, nato a Verbania ma milanese d'adozione, sembrerebbe corrispondere all’ideale di candidato ‘civico’ tracciato ieri da Matteo Salvini. Una persona "di assoluto spessore che da milanese vorrei come sindaco domattina", lo aveva definito. Una persona che unisce il mondo dell'insegnamento (Farinet è stato docente di economia d'impresa alla Bocconi fino al 2007) a quello dell'impresa (vanta attività di formazione e consulenza per le principali aziende italiane ed internazionali). "Di lui si sa che ha due lauree, ha continuato Salvini - ha insegnato e insegna in due prestigiose università". Come si legge nel profilo del suo sito Internet Farinet ha infatti due lauree.

"Mi sono laureato in Economia aziendale all’Università Bocconi di Milano nel 1983 ed in Scienze politiche all’Università Statale nel 1988 - . Ho conseguito il Dottorato di ricerca in Economia aziendale all’Università Bocconi nel 1989 e mi sono specializzato in Psicologia del lavoro e del consumo attraverso l’insegnamento di Gustavo Pietropoli Charmet, Marisa Giorgi, Giampaolo Lai, Luigi Pagliarani e Gianpaolo Fabris. Ho approfondito in particolare la psicologia del lavoro a Milano presso Ariele tra il 1994 e 1999". L’altra tessera riguarda il suo impegno civico. Farinet è presidente della Fondazione pubblicità progresso.