Elezioni, Pd punta sulla vittoria 7-0. Letta farà pesare i voti con Draghi-M5S

Mancano meno di un mese alle elezioni amministrative e cresce l'ottimismo nel Partito Democratico. Fonti qualificate Dem parlano di "vittoria in tasca" per Enrico Letta nel collegio di Siena, così come vedono possibile, se non probabile, un successo 5 a 0 alle Comunali nelle cinque grandi città chiamate al voto. Unico punto interrogativo, forse, Torino, dove Paolo Damilano, candidato del Centrodestra, appare molto forte. A Roma, ad esempio, nel Pd sono convinti che alla fine Roberto Gualtieri andrà al ballottaggio con Enrico Michetti e vincerà grazie ai voti 5 Stelle di Virginia Raggi.



"Una passeggiata" per Giuseppe Sala a Milano, così come a Bologna e a Napoli, spiegano sempre fonti Dem. Non solo, nel Pd sperano anche di conquistare il collegio romano di Primavalle con Andrea Casu, grazie anche alla divisione del Centrodestra che in parte potrebbe votare per l'indipendente Luca Palamara e non per il candidato ufficiale, il forzista Pasquale Calzetta. Enrico Letta, poi, punta anche a stravincere nel voto di lista sul Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. I sondaggi parlano chiaro: a Milano, Torino e Bologna il Pd potrebbe quadruplicare i 5 Stelle, che dovrebbero tenere soltanto a Roma (parziale effetto Raggi) e a Napoli, grazie soprattutto ai benefici del reddito di cittadinanza.



Per il Pd questo passaggio elettorale del 3-4 ottobre ha una duplice valenza, da un lato nel governo e dall'altro nei rapporti con i pentastellati. Un successo elettorale alle Amministrative farebbe emergere, al di là dei numeri in Parlamento, il Partito Democratico come vera forza trainante dell'esecutivo di Mario Draghi. Fondamentale in vista di passaggi importanti come la riforma delle pensioni e quella fiscale, la stesura della Legge di Bilancio per il 2022 e la norma sulle pensioni dopo la fine di Quota 100.



Per quanto riguarda il Centrosinistra, il Pd punta a diventare egemone nella nascente coalizione giallo-rossa, soprattutta in vista delle elezioni politiche del 2023 e della partita per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Letta, in sostanza, intende utilizzare l'esito delle Amministrative per diventare il partito di riferimento del Centrosinistra. Unica nota stonata la Regione Calabria, dove si va verso una vittoria del candidato di Forza Italia e del Centrodestra Roberto Occhiuto, ma - spiegano fonti Dem - "grazie all'avanzata della destra di Fratelli d'Italia e non certo della Lega".