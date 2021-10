Elezioni, Pd trionfa, flop Centrodestra. Roma a Gualtieri, Torino a Lo Russo

Trionfo del Partito Democratico e del Centrosinistra nelle due principali città chiamate al voto ieri e oggi per il secondo turno delle elezioni amministrative.



Stando agli insight poll di Lab2101, elaborati in esclusiva per Affaritaliani.it, nella Capitale ha vinto nettamente l'ex ministro dell'Economia e candidato del Pd Roberto Gualtieri con una percentuale tra il 56,8 e il 60,8%. Enrico Michetti, candidato del Centrodestra, si è fermato tra il 39,2 e il 43,2%.



A Torino successo del candidato del Pd+altri di Centrosinistra Stefano Lo Russo con una percentuale tra il 52,7 e il 56,7%. Paolo Damilano, candidato del Centrodestra, si ferma tra il 43,3 e il 47,3%.



In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, al ballottaggio per le comunali di Trieste, Roberto Dipiazza (centrodestra) e Francesco Russo (centrosinistra) si attestano entrambi tra il 48 e il 52.