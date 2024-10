Liguria, chiusa la campagna elettorale. Meloni: "Osceno attacco a Bucci sulla salute". Schlein: "Volta buona per cambiare"

Conte: "Qui c'è stata una classe dirigente che ha ascoltato le voci di amici imprenditori nel chiuso di qualche salotto privato, sugli yacht"



Si chiude la campagna elettorale in Liguria, dove domenica 27 e lunedì 28 ottobre si vota per l'elezione del nuovo presidente della Regione dopo le dimissioni di Giovanni Toti, travolto da un'inchiesta per corruzione. A contendersi lo scranno il sindaco di Genova, Marco Bucci, per il centrodestra e l'ex guardasigilli dem Andrea Orlando, sostenuto dal centrosinistra e da M5s.

In campo per gli ultimi comizi tutti i leader dei principali partiti, compresa la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha rivendicato i risultati del suo governo e definito "osceni" gli attacchi contro Bucci per le sue condizioni di salute. "Non facciamo passi indietro. Io ci ho messo la faccia: non ero nella situazione ideale per farlo, ma penso sia il mio dovere come cittadino ligure di fare il mio possibile per la mia regione. E chi ha certi incarichi, lo deve fare più degli altri", ha detto in proposito Bucci.



"Ognuno di voi chiami dieci o quindici persone, da qui a domenica, e dite loro di andare a votare. Andrea Orlando ce l'ha messa tutta, ora non va lasciato da solo e non vanno lasciati soli i candidati che lo sostengono". Lo ha detto Elly Schlein dal palco della manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Andrea Orlando.

Sull'altro palco il leader pentastellato, Giuseppe Conte, replicando a un'affermazione del vicepremier, Matteo Salvini, ha detto che "il sistema Toti" è "marcio, malsano, da cancellare". "La sanità è la priorità di questa regione che ho visitato molte volte nelle ultime settimane. Sono stato a Ventimiglia dove ho incontrato cittadini che mi hanno detto che significa viaggiare su binari unici, la ridotta di un tempo. L’elenco è lunghissimo. Qui c'è stata una classe dirigente, quella uscente, che queste voci non le ha ascoltate, ha ascoltate le voci di amici imprenditori nel chiuso di qualche salotto privato, sugli yacht", ha aggiunto Conte.