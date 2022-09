Elezioni regionali Sicilia, spoglio in diretta: Schifani (Cdx) avanti

Elezioni regionali Sicilia 2022, segui la diretta su affaritaliani.it

E' cominciato alle ore 14, in Sicilia, lo scrutinio della scheda verde per l'elezione del presidente della Regione siciliana e i 70 deputati dell'Ars, nelle 5.293 sezioni attive nelle nove province dell'isola. I primi dati che verranno diffusi riguarderanno i candidati alla presidenza della regione.

Sono in sei a correre per la poltrona di Palazzo d'Orleans, sede della presidenza della Regione, Renato Schifani, del centrodestra - che un exit poll del consorzio Rai-Opinio, indicherebbe come vincitore - poi Cateno De Luca della coalizione "De Luca sindaco di Sicilia", quindi Caterina Chinnici, del Pd e della lista Centopassi, Nuccio Di Paola, del M5S, Gaetano Armao, candidato di Azione e Italia Viva, ed Eliana Esposito, candidata di 'Siciliani liberi'.

Per un posto a Sala d'Ercole, sede del Parlamento siciliano, si sono presentati in circa 900. Per le elezioni regionali in Sicilia ha votato il 48,62 per cento degli aventi diritto, ovvero 2.249.870 votanti su 4.627.146 elettori. Il dato sull'affluenza del 2022 è comunque superiore a quello di cinque anni fa quando era stata del 46,75%.

Elezioni regionali Sicilia 2022, prima proiezione Consorzio Opinio Italia per Rai

Alle elezioni per la Regione Siciliana, secondo la prima proiezione Consorzio Opinio Italia per Rai (riproduzione riservata) con una copertura del campione del 6%, è avanti il candidato di centrodestra Renato Schifani al 37,8%, seguito dal leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca al 25,8%, la candidata del centrosinistra Caterina Chinnici al 18,8% e Nuccio Di Paola (M5s) al 15,5%.