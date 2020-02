Elezioni regionali sondaggi: numeri choc. Ecco i dati Regione per Regione

Elezioni regionali sondaggi.



Sondaggi riservati di Centrodestra, quelli che circolano nella sede dei partiti della coalizione di Centrodestra, parlano di un netto vantaggio di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia in Liguria, Marche, Campania e Puglia. La vittoria sarebbe praticamente certa.



In Veneto la vittoria di Luca Zaia sarebbe una sorta di plebiscito tanto che il presidente uscente vincerebbe anche solo con i voti della Lega.



Per la Toscana, sesta Regione dove si vota in primavera, si parla di un testa a testa con il Centrosinistra, tanto che il Centrodestra potrebbe clamorsamente strappare la Regione rossa al Pd e fare un 6 a 0.



Ora Salvini, Meloni e Berlusconi devono "solo" trovare l'accordo sui candidati.