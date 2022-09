Elezioni, sondaggi vietati: due sorpassi clamorosi e inattesi? I sentiment

Elezioni, sondaggi vietati: ultimissimi sentiment



Corsi e ricorsi della storia. Alla vigilia delle elezioni politiche del 2018 nella Lega c'era la speranza di sorpassare Forza Italia, mentre nel partito di Silvio Berlusconi nessuno scommetteva sulla debacle. Alla fine, nonostante il Centrodestra non abbia vinto quelle elezioni, il Carroccio è risultato la prima forza della coalizione. Ora, dopo quattro anni e mezzo e una legislatura a dir poco travagliata, le parti si sono invertite. O meglio, non proprio. Nella Lega, dopo il successo di Pontida è tornato un cauto ottimismo, ma dai piani alti del partito dell'ex Cavaliere spiegano che sognano il clamoroso sorpasso sulla Lega (e la doppia cifra) diventando così il secondo partito del Centrodestra dietro, ovviamente, Fratelli d'Italia. Fantapolitica? In Forza Italia ci credono, soprattutto - dicono - per il risultato nel Mezzogiorno e anche in alcune aree del Nord.

Dall'altra parte, stando sempre ai sentiment che si respirano nel quartier generale delle principali forze politiche, continua a crescere l'ottimismo nel Movimento 5 Stelle e, contestualmente, il pessimismo nel Partito Democratico. La strategia del cosiddetto, presunto, pericolo fascista adottata da Enrico Letta - secondo diversi esponenti Dem - rischia di non pagare e di far perdere consensi al Pd. Il timore, da una parte, e la speranza, dall'altra, è quella di un clamoroso sorpasso dei 5 Stelle sul Partito Democratico. Qualcosa che fino a un mese fa sembrava una barzelletta. Difficile che si verifichi, ma l'entusiasmo pentastellato fa sperare i contiani.