Elezioni suppletive, Cateno De Luca: "Calenda ha perso la testa, mi temono"

Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, candidato alle suppletive del collegio del Senato di Monza e Brianza, ad Affaritaliani.it



"Vuole sapere la verità? Temono la mia candidatura". Lo afferma ad Affaritaliani.it Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, candidato alle suppletive del collegio del Senato di Monza e Brianza. "Ieri Calenda ha perso la testa ed ha deciso di attaccarmi per screditarmi. Ha paura che io possa prendere più voti di Cappato. Ho deciso di candidarmi qui per dimostrare che la competenza non ha confini e siccome gente come Galliani quando è stata in Parlamento invece di fare cose concrete per il territorio preferiva andare allo stadio, allora c’è bisogno della mia concretezza anche qui. Sapete bene il mio metodo: arrivo, analizzo i problemi, sviluppo la strategia per risolverli, applico la cura e rimetto in sesto il territorio. Sono a tutti gli effetti un manager della pubblica amministrazione e lo dimostrerò anche in queste suppletive", conclude De Luca.