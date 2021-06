Elogi per Draghi al G7, ma la sua Italia resta un'italietta

In Cornovaglia, al vertice dei G7 organizzato da Johnson, il primo di persona dopo lo scoppio della pandemia, va in scena l'Italia autorevole e rispettata di Mario Draghi. Quella degli elogi perfino esagerati e imbarazzanti dei leader mondiali e del bilaterale con Biden (quasi fossero due vecchi amici in riva al mare). Immagini che possono servire per vendere mediaticamente un Paese fittizio e costruito. Un Paese che sembrerebbe finalmente aver risolto i suoi storici problemi e che oggi, grazie al peso politico dell'ex presidente della Banca Centrale Europea, è in grado di farsi rispettare nel principale vertice che riunisce i potenti della Terra.



Peccato che qui in Italia, tra i mortali, i problemi siano sempre gli stessi. Esattamente quelli di prima. Due esempi di tutti. Code infinite soprattutto nel weekend sulle autostrade liguri a causa di lavori con lunghi tratti a una corsia. Anche quattro o cinque ore per percorrere 80 chilometri e, ovviamente-giustamente, cittadini delusi e inferociti. Proprio il turismo (e la Liguria è una punta di diamente del settore) dovrebbe essere il volano della ripresa eppure, incredibilmente, ci sono i soliti guai di tutti gli anni. Non sapevano che sarebbero ripartiti i viaggi per le vacanze? Non ci hanno raccontato che il turismo è decisivo per la rinascita della pandemia? Niente da fare.



Secondo esempio, di tutt'altro tenore. Solo nella giornata di sabato più di 700 immigrati illegali sono sbarcati a Lampedusa e, naturalmente, l'isola è di nuovo al collasso. Ma come, e l'incontro a Palazzo Chigi di Draghi con il premier libico? E le tante rassicurazioni dei ministri Di Maio e Lamorgese? Come la famosa canzone di Mina, 'parole, parole'. Infatti tutti ormai sanno perfettamente che né la Germania né la Francia, i due principali Paesi dell'Unione europea presenti al G7 con Merkel e Macron, hanno alcuna intenzione di prendersi una quota dei migranti che sbarcano in Italia. Zero assoluto, malgrado le vuote parole dei nostri politici che fanno appello all'Ue.



In Cornovaglia va in scena l'Italia presunta, quella finalmente autorevole grazie all'esecutivo di larghe intese; in patria l'Italia è la solita italietta alle prese con i soliti pasticci e incapace di farsi valere. Malgrado SuperMario e il suo perfetto inglese sfoggiato con Biden.