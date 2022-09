Emergenza energia? Macché: Draghi riunisce gli enti per il Giubileo 2025

Draghi convoca gli enti locali per parlare del Giubileo 2025

Energia alle stelle? Aziende che rischiano di chiudere? Macché. Il premier Mario Draghi ha convocato il Tavolo istituzionale, da lui presieduto, e composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali e del Parlamento, per coordinare le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l’anno 2025.

Erano presenti i ministri Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, Enrico Giovannini, Dario Franceschini, Massimo Garavaglia, i sottosegretari alla presidenza Roberto Garofoli e all’Economia (in rappresentanza del ministro Daniele Franco) Alessandra Sartore; il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma Roberto Gualteri, il senatore Alberto Bagnai, le senatrici Isabella Rauti e Annamaria Parente, le deputate Marianna Madia e Anna Grazia Calabria. Nel corso della riunione il sottosegretario Garofoli e il sindaco Gualtieri hanno illustrato le linee guida per il piano degli interventi per il Giubileo che sono state successivamente approvate.

Insomma, mentre l'Italia si prepara ad affondare, il governo vuole lavorare per l'anno santo. Evidentemente non rimane che affidare la nostra anima all'Altissimo...