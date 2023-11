Energia, Tajani: "Non serve proroga mercato tutelato". Botta alla Lega

Energia: Tajani, non serve proroga mercato tutelato. Avanti con liberalizzazioni

"Per quanto ci riguarda le proroghe" al mercato tutelato dell'energia "non servono". Cosi' il vice premier Antonio Tajani. "Una volta fatte le aste si potra' vedere. Dobbiamo procedere con la liberalizzazione; questo vale per ogni settore", ha aggiunto. L'esatto opposto di quanto auspicato dall'altro vicepremier Matteo Salvini che in un intervento di due giorni fa alla stampa estera si augurava di riparare al più presto "all'errore" dopo la decisione del Consiglio dei ministri di far saltare la proroga.

Tajani, nuova maggioranza Ursula? Solo se presidente Ppe

"Se dobbiamo avere un presidente popolare sono favorevole, non sarei favorevole a un presidente socialista". Cosi' il vice premier Antonio Tajani ha risposto a chi gli chiedeva se sarebbe favorevole a una nuova 'maggioranza Ursula' a Strasburgo dopo il voto del 6-9 giugno. Parlando con Agora', il vice premier ha ricordato che la maggioranza Ursula nacque per evitare che Frans Timmermans diventasse presidente della commissione europea.