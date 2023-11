ESCLUSIVO: Scherzo telefonico a Meloni, premier furiosa con i suoi consiglieri

Scherzo telefonico a Meloni

Giorgia Meloni è furiosa con i suoi consiglieri e in particolare con l'ambasciatore Francesco Talò e il suo staff. Talò è il responsabile dell'ufficio diplomatico di Palazzo Chigi che ha passato la telefonata-scherzo alla stessa premier traendola in inganno. In realtà, dietro alla cornetta, vi erano due comici russi: Vovan & Lexus.

La polemica in Italia è subito divampata. Un errore clamoroso che ha esposto Meloni allo scherno dei russi su una questione delicatissima come la crisi ucraina. Al telefono la presidente del Consiglio ha manifestato - con quello che credeva essere il presidente dell'Unione africana - la “stanchezza” dei leader occidentali nel sostegno alla causa di Kiev.

Come riferiscono ad affaritaliani.it fonti vicinissime a Giorgia Meloni, la premier è fuori di sè per quanto accaduto. Sono attesi provvedimenti a stretto giro e non è escluso che la testa di Talò possa saltare.

In una nota diffusa da Palazzo Chigi si precisa che: "L'Ufficio del Consigliere diplomatico del presidente del Consiglio dei ministri si rammarica per essere stato tratto in inganno da un impostore che si è spacciato per il Presidente della Commissione dell'Unione Africana e che è stato messo in contatto telefonico con il Presidente Meloni. L'episodio è avvenuto il giorno 18 settembre nel contesto dell'intenso impegno sviluppato in quelle ore dal Presidente Meloni per rafforzare i rapporti con i leader africani con i quali ha avuto importanti incontri a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu tra il 19 e il 21 settembre".

L'audio dello scherzo telefonico a Giorgia Meloni da parte di due comici russi. ASCOLTA