Europa Verde, chi è Fiorella Zabatta: la napoletana verace (avvocato e giornalista) nominata co-portavoce del partito

Europa Verde, Fiorella Zabatta nominata portavoce. Scelta a larga maggioranza in tandem con Bonelli

A Chianciano (Siena) nel weekend si è svolta l'Assemblea Nazionale di Europa Verde, e i 400 delegati hanno votato a larga maggioranza i vertici del partito per quanto riguarda la comunicazione. E ad affiancare Angelo Bonelli come portavoce è stata scelta Fiorella Zabatta. In assemblea si è aperta una discussione approfondita su temi centrali dell'agenda politica di Europa Verde: giustizia sociale, lavoro dignitoso, clima, scuola e sanità pubblica, femminismo, diritti civili e la promozione della pace e della sostenibilità come pilastri del prossimo futuro.

Ma chi è Fiorella Zabatta?

La neo co-portavoce di Europa Verde è nata e ha sempre vissuto a Napoli. Ha 50 anni e un dottorato di ricerca in Istituzioni di Diritto Romano conseguito all’Università Federico II di Napoli. Zabatta è sia avvocato che giornalista pubblicista e insegna Istituzioni di Diritto Privato all’Università. Nella sua vita professionale ha fatto impresa e si è occupata di consulenza professionale per imprenditori e aziende in ambito strategico e comunicativo. Il suo impegno politico risale ai tempi dell’università, quando insieme a tanti studenti fondò la Confederazione degli studenti alla Federico II. Dopo qualche anno si è iscritta ai Verdi e da allora è iniziata una lunga militanza nel partito che oggi è Europa Verde. Ieri è stata nominata co-portavoce del gruppo.