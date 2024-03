Europee, FdI candida il "nipote d'Italia". Suo zio è il ministro Crosetto

Europee, il nipote di Crosetto in lista. FdI punta sul 33enne Giovanni

Dopo il cognato e la sorella d'Italia è il turno del nipote. Questa volta però non si tratta della famiglia Meloni, ma di quella Crosetto. FdI, infatti, ha deciso di candidare per le Europee Giovanni Crosetto, nipote del ministro della Difesa Guido. "Sarà uno dei nostri candidati di punta in Piemonte", ha dichiarato al Corriere della Sera il vicecoordinatore regionale di FdI, Paolo Bongioanni. Quella di Giovanni è una parentela che conta, soprattutto quando si tratta di convincere gli elettori a scrivere il proprio nome sulla scheda. "La mia fortuna - dice il nipote del ministro e lo riporta Il Corriere - è avere un rapporto veramente paterno con mio zio, lui è un maestro, mi dà consigli e mi indica la strada da seguire".

Trentatré anni, cuneese trapiantato a Torino, dove si è laureato in Economia, Giovanni Crosetto - prosegue Il Corriere - è stato eletto consigliere comunale a Torino con 1.002 voti di preferenza. E così, da tre anni, Giovanni siede nei banchi del Consiglio comunale, dove ricopre l’incarico di capogruppo. Da allora qualcuno lo ha ribattezzato il "nipote d’Italia". Il giovane Crosetto - spiega Il Corriere - si è distinto per aver criticato quei rappresentanti del partito che hanno partecipato alle presentazioni del libro del generale Vannacci, inoltre lotta contro la carne sintetica, che definisce una "porcheria", e sostiene la linea filoatlantista e pro Israele nei dibattiti sulle questioni internazionali.