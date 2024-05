Europee, ok dell'Agcom al duello da Vespa tra Meloni e Schlein. Esclusivo

Duello tv Meloni-Schlein, Affaritaliani.it anticipa la decisione dell'Agcom

Via libera dell'Agcom al faccia a faccia in tv da Bruno Vespa tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein in vista delle elezioni europee, a patto che ci sia la possibilità di un confronto anche tra altri partiti.

Fonti ai massimi livelli dell'Agcom sottolineano ad Affaritaliani.it che "non è una questione di giustizia, ma di scelta editoriale che sta in capo alle redazioni. La formula del confronto è consentita, fatto salva la possibilità di destinare analoghi trattamenti alle altre forze politiche candidate".

"L'articolo 7 del Regolamento Agcom (90/24/CONS) - spiegano le fonti - impone principi di tutela del pluralismo, imparzialità, indipendenza, obiettività, equilibrata rappresentanza di genere e apertura alle diverse forze politiche. In particolare il comma 11 si occupa di regolare i confronti tra gli esponenti di vertice delle forze politiche assicurando effettiva parità di trattamento".

"L'autorità non ha nessun potere di blocco in generale. Semmai di sanzione in caso di violazione della par condicio", concludono le fonti Agcom.