Mentana sfida Vespa, maratona dei duelli tv su La7. Conte e Salvini accettano

Mentana sfida Vespa, l'altro salotto per i duelli tv sarà La7

Il caso del duello tv tra Meloni-Schlein è arrivato davanti all'Agcom, l'Autorità per le comunicazioni sta per pronunciarsi sulla legittimità della sfida solo tra le due leader di FdI e del Pd. L'appuntamento è stato ormai fissato, il confronto politico andrà in scena (salvo decisioni contrarie da parte dell'Agcom) il prossimo 23 maggio a Porta a Porta su Rai 1. Ma a lanciare la sfida a Bruno Vespa, scelto come moderatore dagli staff delle due leader, arriva Enrico Mentana. Il direttore del Tg La7 ha invitato tutti i leader dei partiti che partecipano alle Europee ad un confronto in due round: per il 5 e il 6 giugno. L'idea di Mentana - riporta Il Corriere della Sera - è quella di suddividere i rappresentanti di tutti gli schieramenti nelle due serate, alle 21.20.

In particolare, spiega Mentana sui social, "prendendo l’ultimo sondaggio Swg divulgabile, quello del 23 maggio, riserveremo la serata del 6 giugno ai rappresentanti delle liste maggiori. Questa la proposta, attendiamo le risposte". La prima ad arrivare è stata quella di Conte (M5s): "È una modalità che rispetta il principio di parità tra le forze politiche e non regala indebiti vantaggi. Ringrazio Mentana e La7 per offrire alla politica un confronto plurale e coerente con lo schema delle Europee". Anche la Lega risponde all’offerta: "Salvini è disponibile a fare confronti ovunque e con chiunque, con serietà e regole chiare". Altre disponibilità potrebbero arrivare presto da leader di altri partiti, per ora Meloni e Schlein sono sembrate molto decise a circoscrivere il dibattito al loro confronto. Ma si vedrà.