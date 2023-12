Europee, Tajani ad Affaritaliani.it: "Forza Italia supererà il 10%"

Tajani ad Affaritaliani.it: "Nel simbolo il nome Berlusconi"

"Il governo ha lavorato bene ottenendo risultati positivi in campo economico ed in politica estera con riconoscimenti unanimi. La maggioranza, formata da forze politiche diverse, è coesa: il governo durerà tutta la legislatura". Con queste parole Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri risponde alla domanda di Affaritaliani.it se sia soddisfatto dell'azione del governo nel 2023.



E alla domanda se le elezioni europee del 2024 con il proporzionale non rischino di mettere tensione nella maggioranza, Tajani risponde: "Nessun timore per le elezioni europee. Noi correremo come Popolari europei con il nostro simbolo ed il nome di Berlusconi. Non ci saranno tensioni, non è una corsa nel Centrodestra. L’obiettivo è l’aumento dei consensi. Forza Italia vuole recuperare al voto gli astensionisti delusi dalla cattiva politica. Così supererà la soglia del 10 per cento", conclude Tajani.