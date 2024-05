Europee, Ursula a Roma, caos sull'agenda. Gelo di FI: "Incontro non previsto"

EUROPEE: FONTI, PARTECIPAZIONE VON DER LEYEN A EVENTO FI NON ERA PREVISTA

La partecipazione di Ursula von der Leyen all'evento di campagna elettorale di Antonio Tajani questa sera non era previsto, perché von der Leyen è la presidente della Commissione e quello di stasera è un evento elettorale di uno dei quattro partiti italiani associati al Ppe. Lo spiegano fonti informate, parlando della visita a Roma di von der Leyen, che ha visto il ministro degli Esteri, gli altri ministri di Forza Italia e i tre capigruppo (Camera, Senato, Europarlamento) a un pranzo al circolo degli Esteri.

Quindi, la presidente della Commissione, candidata del Ppe alle elezioni del mese prossimo, sta incontrando in successione i presidenti di Confagricoltura e Coldiretti, le due organizzazioni associative dell'agricoltura italiana. I temi dell'agricoltura, sottolineano le stesse fonti, hanno creato negli ultimi mesi molte aspettative di cambiamento e la presidente ha voluto questa opportunità con Tajani per discutere direttamente con i presidenti di due delle maggiori organizzazioni agricole nel nostro Paese. Le fonti fanno sapere che poi, per quanto riguarda l'agenda della presidente della Commissione, c'era anche il timore di manifestazioni pro-Gaza, come è avvenuto sotto la Fondazione De Gasperi, che si è svolta comunque in modo civile.

"La presenza" della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, all'apertura della campagna elettorale di Forza Italia a Roma "non era prevista". In ogni caso "con Ursula le cose vanno sempre bene". Lo ha detto il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani, a margine della presentazione dei candidati e dell'apertura della campagna elettorale del partito a Roma.

Europee, Ronzulli: fatico a vedere Consiglio unito su von der Leyen

"Io in realtà non penso di aver detto niente di nuovo, mi sono limitata a fare una fotografia di quello che ascolto, la Francia non la vuole, la Germania non la vuole, quindi la vedo un po' in salita", von der Leyen "è la candidata del Ppe e in una commissione dove il Ppe sarà il partito di maggioranza, faccio fatica a vedere un Consiglio europeo unito sul nome della von der Leyen". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, a margine dell'apertura della campagna elettorale del partito per le Europee. Ci sono nomi alternativi? "No, non ci sono nomi alternativi, se vuole una mia opinione vorrei un candidato con una vocazione più verso il Mediteranneo, che so una Metsola", ha aggiunto.