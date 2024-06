Europee, vincono Meloni e Schlein. Tajani batte Salvini. Conte ko. Vola AVS

Delusione per la Lega, non c'è stato l'effetto Vannacci

I risultati delle elezioni europee hanno riservato non pochi colpi di scena. Secondo le ultime proiezioni e in attesa che termini lo scrutinio, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma nettamente primo partito italiano intorno al 28,5% migliorando il 26% delle Politiche 2022. Balzo in avanti di Elly Schlein che sfiora il 24% con una forte avanzata rispetto al 19,1 del settembre 2022. Tonfo al 10,5% circa del M5S che alle Politiche aveva il 14,4%.

Forza Italia di Antonio Tajani migliora nettamente il dato delle Politiche (8,1%) insidia il M5S e soprattutto vince la sfida con la Lega. Delusione per il Carroccio che sperava di superare Forza Italia e di andare in doppia cifra e invece a stente tiene l'8,8% delle Politiche. Da sottolineare l'ottimo risultato di Alleanza Verdi Sinistra intorno al 6,5% nelle proiezioni della notte che doppia il 3,6% delle Politiche.

Scrutinio al cardiopalma per Stati Uniti d'Europa e Azione (Renzi e Calenda) e che rischiano di non superare lo sbarramento del 4%. Le altre liste, da Michele Santoro a Cateno De Luca, lontane dalla soglia del 4%.