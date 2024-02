Ex-Ilva, Meloni: "Statalizzazione? No. Ancora margini per trovare investitori"

Meloni: "No a statalizzazione Ex-Ilva, arriveranno privati"

"Non voglio statalizzare Ilva, penso ci siano tutti i margini per trovare degli investitori privati che abbiano tutto l'interesse a farla camminare", ha detto a Cinque Minuti la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Ci sono diversi investitori possibili che si sono fatti avanti, nel minor tempo possibile" saranno vagliate le soluzioni migliori, ha assicurato la premier.

Meloni, favorevole a vincolo due mandati a premier

"Sono favorevole al vincolo dei due mandati" per il premier. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Cinque Minuti. "Credo che la cosa più sensata sia trovare una regola che vale per tutti", per sindaci e governatori, ha aggiunto.

Meloni: “Molto colpita dal silenzio di Schlein sugli insulti di De Luca”

"Sono rimasta molto molto colpita dal silenzio" di Elly Schlein "sugli insulti e i metodi di De Luca", ha aggiunto. A chi le chiedeva degli insulti, "la risposta della segretaria del Pd è stata che aveva già risposto sull'autonomia, una risposta che ho trovato geniale", in futuro "risponderò che ho già parlato di autonomia" quando mi chiede una reazione questa "gente che ti fa la morale ogni giorno e poi non si assume le sue responsabilità”.