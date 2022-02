Referendum Giustizia, Amati divide il Pd: "Sosteniamo il Sì"

Consigliere regionale del Patito Democratico in Puglia

“Il PD deve sostenere il SI sui quesiti giustizia. La libertà e le garanzie sono valori illuministi. Separazione netta tra giudice e accusatore, senza alcuna contiguità magari condizionata da carriere o vanità; uso eccezionale e straordinario della custodia cautelare; decadenza dalle cariche pubbliche solo per condanne definitive e non per reati che in realtà andrebbero abrogati, tipo l’abuso d’ufficio; limite all’esasperato correntismo nella magistratura: ampliamento di ruolo dell’avvocatura all’interno dei Consigli giudiziari: sono questi accorgimenti che derivano dai più antichi fondamenti ideali dell’Europa continente di libertà e garanzia. Il fatto che a proporre i quesiti referendari sia stata un’altra forza politica suggerisce solo che abbiamo da recuperare tempo e idee per riappropriarci di quanto ci è culturalmente più vicino”.

Lo dichiara Fabiano Amati, Presidente della Commissione Bilancio e programmazione del Consiglio regionale della Puglia e Consigliere regionale del Patito Democratico.

“Per quanto ovvio, sottolineo favore per il caso in cui il Parlamento legiferi al più presto sulla materia referendaria, così da raggiungere gli effetti richiesti dai proponenti ed evitare la consultazione elettorale. Resta in ogni caso da ribadire che il valore degli argomenti non ammettono alcuna piegatura a esigenze momentanee di alleanze e quadro politico, perché investono la vita dei cittadini in una dimensione ben più profonda e che in termini di durata non riguardano il tempo di una legislatura ma la necessità di ritrovare nel nostro Paese una maggiore stabilità e affidabilità giudiziaria”.