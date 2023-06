Fascina contro il Fatto: "Non sono interessata al logo di FI. Comanda Silvio"

Marta Fascina smentisce le voci sul suo tentativo di diventare la leader

Le voci sul futuro di Forza Italia, dopo il ricovero di Silvio Berlusconi a causa della leucemia, si susseguono ogni giorno. Tra le varie opzioni sul tavolo ci sarebbe quella che vede Marta Fascina, la compagna del presidente, sempre più potente nella stanza dei bottoni del partito degli azzurri. Ieri il Fatto Quotidiano, prendendo spunto dalle pagine del libro di Bisignani e Madron "I potenti ai tempi di Giorgia", che dedicano un capitolo proprio alle presunte strategie della Fascina, ha sostenuto che la parlamentare starebbe puntando a scalare il partito e avrebbe come obiettivo quello di impossessarsi del logo di Forza Italia. La replica di Fascina non si è fatta attendere, la compagna di Berlusconi ha respinto ogni accusa attraverso una lettera.

"Mi trovo costretta - scrive Fascina - a smentire il fantasioso e menzognero articolo apparso sul Fatto Quotidiano e che mi tira in ballo in questioni che attengono alla titolarità del logo di Forza Italia e alla modifica degli assetti di partito. Ribadisco, atteso che forse non è chiaro agli autori dell’articolo ed ai maliziosi ed interessati suggeritori che lo ispirano, che per mia natura sono abituata a stare un passo dietro al Presidente. Pertanto le questioni di cui si narra esulano da ogni mio interesse e competenza e sono, in ogni caso, tutte (nessuna esclusa) prive di fondamento".