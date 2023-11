Fascio littorio e svastica sulla spalla: a Torino il ritratto "nero" di Meloni

Javier Scordato e il ritratto di Giorgia Meloni alla fiera The Others Art Fair

La premier Giorgia Meloni ritratta a schiena scoperta con il fascio littorio (simbolo fascista) e il tricolore con la svastica tatuati su una spalla. È l'opera dell'artista di origine argentina che vive in Italia, Javier Scordato, dal titolo 'Nazi-one (taboo istituzionale)' esposta all'interno dello stand Not4 a The Others Art Fair, fiera indipendente e no profit, allestita al Padiglione 3 di Torino Esposizioni.

''Quest'opera - spiega l'artista - vuole svelare il tabù dell' antifascismo. Sembra paradossale che un paese democratico che nasce dalle ceneri della lotta antifascista e della Resistenza che ha una Costituzione che si fonda sui principi dell'anti fascismo sia guidato da una leadership che considera questi principi un tabù'' ''Secondo me il governo nasconde un po' le proprie radici proprio perché non deve deludere un elettorato, non deve sfigurare di fronte all'opinione pubblica europea e italiana per cui si copre, io l'ho voluta svelare'', aggiunge ancora raccontando di essere scappato dall'Argentina con la famiglia per sfuggire dalla dittatura di Jorge Videla.