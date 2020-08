Coronavirus, vertice di governo su scuola-migranti-relazioni con Regioni

E' la gestione della fase 3 dell'emergenza coronavirus il tema, secondo quanto si apprende, al centro del confronto fra i capi delegazione di governo in corso a palazzo Chigi. I risvolti a cui si pone attenzione sono la scuola e il rientro di settembre con l'organizzazione, dai banchi al reclutamento dei docenti - che coinvolge tutte le filiere istituzionali, a partire dall'esecutivo, alle relazioni - anche in questo campo - con le Regioni e i comuni. Ma sul tavolo ci sarebbe il tema dei migranti, sul fronte aperto, rispetto dall'ordinanza del governatore della Sicilia Musumeci, su cui gia' il governo ha chiarito quali siano le competenze dello stato in materia rispetto alle diverse articolazioni istituzionali.

Scuola: su bus distanziamento di 1 metro

Restano fermi gli attuali criteri di distanziamento all'interno dei mezzi di trasporto: il CTS ha chiarito che non concedera' alcuna deroga al metro, anche con obbligo di mascherina. E' quanto emerso, da quanto apprende l'Ansa, nella riunione avvenuta oggi sul trasporto pubblico locale, presenti anche le Regioni, in vista della riapertura della Scuola. Le due soluzioni tecniche sulle quali lavorare sono l'utilizzo di separatori sui mezzi del TPL e la differenziazione degli orari scolastici.