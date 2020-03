Fassina (LeU): "No a Draghi premier. La Bce stampi tutti gli euro necessari"

"No. All’Italia serve cooperazione tra le forze politiche e sociali, nella distinzione di funzioni. Serve, soprattutto, che la Bce stampi tutti gli euro necessari, la conclusione inevitabile, ma assente, dall’intervento di Draghi su Financial Times". Stefano Fassina, deputato di Liberi e Uguali, interpellato da Affaritaliani.it, boccia l'ipotesi di un governo di larghe intese (tutti dentro) guidato dall'ex presidente della Bce Mario Draghi per affrontare la gravissima crisi economica legata all'emergenza coronavirus.